Европейский союз продолжает трансформироваться в жёсткую диктатуру, которая искусственно создаёт себе внешнего врага в лице России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя «устранение» Марин Ле Пен из президентской гонки во Франции.