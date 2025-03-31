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31 марта, 09:10

Парижский суд запретил Марин Ле Пен избираться в органы власти

Суд в Париже вынес обвинительный приговор Ле Пен по делу о растрате денег ЕП

Мари Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Мари Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Парижский суд вынес обвинительный приговор в отношении Марин Ле Пен, возглавляющей парламентскую фракцию партии «Национальное объединение», и восьми её коллег-депутатов. Их признали виновными в неправомерном использовании средств, выделенных Европарламентом. Как сообщает телеканал BFMTV, этот вердикт влечёт за собой запрет для Марин Ле Пен занимать выборные должности.

Суд огласил приговор по уголовному делу, в котором фигурируют Марин Ле Пен и члены партии «Национальное объединение». Их обвиняют в организации фиктивного трудоустройства помощников в Европарламенте с целью незаконного присвоения средств для нужд партии. При этом вопрос о немедленном исполнении приговора остаётся открытым.

Напомним, что ранее парижская прокуратура запросила для Ле Пен пяти лет тюремного заключения и аналогичный срок лишения избирательных прав. Это требование выдвинуто в связи с обвинениями в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте. Политик категорически отвергает обвинения, утверждая, что за действиями прокуратуры стоит попытка разрушить её партию.

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Наталья Демьянова
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