Парижский суд запретил Марин Ле Пен избираться в органы власти

Парижский суд вынес обвинительный приговор в отношении Марин Ле Пен, возглавляющей парламентскую фракцию партии «Национальное объединение», и восьми её коллег-депутатов. Их признали виновными в неправомерном использовании средств, выделенных Европарламентом. Как сообщает телеканал BFMTV, этот вердикт влечёт за собой запрет для Марин Ле Пен занимать выборные должности.

Суд огласил приговор по уголовному делу, в котором фигурируют Марин Ле Пен и члены партии «Национальное объединение». Их обвиняют в организации фиктивного трудоустройства помощников в Европарламенте с целью незаконного присвоения средств для нужд партии. При этом вопрос о немедленном исполнении приговора остаётся открытым.