Ле Пен предупредила о последствиях своего недопуска на выборы во Франции

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен предупредила о возможных последствиях недопуска её к президентским выборам, которые пройдут в 2027 году. По её мнению, в этом случае новый глава государства может быть признан нелегитимным.

Ле Пен подчеркнула, что недопуск её к выборам может привести к недоверию населения к президенту, который займёт должность в таких условиях. Она считает, что это будет не только нарушением принципов демократии, но и подорвёт легитимность нового главы государства. Согласно её мнению, соперничество на выборах является неотъемлемой частью демократического процесса, а игнорирование этого аспекта может вызвать широкое общественное недовольство.

«[Речь идёт о] неприемлемом политическом вмешательстве в демократический процесс», — сказала Ле Пен в интервью изданию Journal du Dimanche.

Она также отметила, что во Франции по-прежнему активно действуют её противники, которые предпочитают действовать в обход неё, а не вести с ней открытое соперничество. По мнению политика, такая тактика является неприемлемой и противоречит основам демократии.