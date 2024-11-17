Ле Пен предупредила о последствиях своего недопуска на выборы во Франции
Ле Пен допустила делегитимизацию президента Франции при её недопуске к выборам
Марин Ле Пен. Обложка © TACC / Lafargue Raphael/ABACA
Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен предупредила о возможных последствиях недопуска её к президентским выборам, которые пройдут в 2027 году. По её мнению, в этом случае новый глава государства может быть признан нелегитимным.
Ле Пен подчеркнула, что недопуск её к выборам может привести к недоверию населения к президенту, который займёт должность в таких условиях. Она считает, что это будет не только нарушением принципов демократии, но и подорвёт легитимность нового главы государства. Согласно её мнению, соперничество на выборах является неотъемлемой частью демократического процесса, а игнорирование этого аспекта может вызвать широкое общественное недовольство.
«[Речь идёт о] неприемлемом политическом вмешательстве в демократический процесс», — сказала Ле Пен в интервью изданию Journal du Dimanche.
Она также отметила, что во Франции по-прежнему активно действуют её противники, которые предпочитают действовать в обход неё, а не вести с ней открытое соперничество. По мнению политика, такая тактика является неприемлемой и противоречит основам демократии.
Ранее Life.ru сообщал, что парижская прокуратура запросила для Ле Пен пяти лет тюремного заключения и аналогичный срок лишения избирательных прав. Это требование выдвинуто в связи с обвинениями в фиктивном найме парламентских помощников в Европейском парламенте. Ожидается, что решение по данному делу будет принято в начале следующего года. Политик категорически отвергла обвинения, утверждая, что за действиями прокуратуры стоит попытка разрушить её партию.