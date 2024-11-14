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14 ноября, 07:12

«Кучно пошло!» Захарова поставила в один ряд дела против Дурова и Ле Пен

Захарова заявила о разбушевавшейся демократии во Франции из-за дела на Ле Пен

Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила в один ряд с делом против Павла Дурова требование парижской прокуратуры приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы. Это показывает, что «демократия во Франции разбушевалась».

«Прокуратура Парижа потребовала приговорить Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок. Кучно пошло: Дуров, Ле Пен демократия во Франции разбушевалась», – сделала вывод российский дипломат в своём Telegram-канале.

Марин Ле Пен попала под расследование прокуратуры Парижа в июле. Жалобу подала Национальная комиссия по счетам избирательной кампании и политическому финансированию (CNCCFP). Накануне Марин Ле Пен потребовали приговорить к пяти годам тюремного заключения и лишению избирательных прав на тот же срок в связи с обвинениями в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте.

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Андрей Бражников
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