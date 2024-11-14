«Кучно пошло!» Захарова поставила в один ряд дела против Дурова и Ле Пен
Захарова заявила о разбушевавшейся демократии во Франции из-за дела на Ле Пен
Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила в один ряд с делом против Павла Дурова требование парижской прокуратуры приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы. Это показывает, что «демократия во Франции разбушевалась».
«Прокуратура Парижа потребовала приговорить Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок. Кучно пошло: Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», – сделала вывод российский дипломат в своём Telegram-канале.
Марин Ле Пен попала под расследование прокуратуры Парижа в июле. Жалобу подала Национальная комиссия по счетам избирательной кампании и политическому финансированию (CNCCFP). Накануне Марин Ле Пен потребовали приговорить к пяти годам тюремного заключения и лишению избирательных прав на тот же срок в связи с обвинениями в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте.