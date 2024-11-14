«Кучно пошло!» Захарова поставила в один ряд дела против Дурова и Ле Пен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила в один ряд с делом против Павла Дурова требование парижской прокуратуры приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы. Это показывает, что «демократия во Франции разбушевалась».

«Прокуратура Парижа потребовала приговорить Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок. Кучно пошло: Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», – сделала вывод российский дипломат в своём Telegram-канале.