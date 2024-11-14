Прокуратура Парижа потребовала приговорить Марин Ле Пен к 5 годам тюрьмы

Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам тюремного заключения и лишению избирательных прав на тот же срок. Такое требование выдвинуто в связи с обвинениями в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте, сообщает телеканал BFMTV.

Ле Пен, которая уже заявляла о своём намерении баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, также рискует получить штраф в размере 300 тысяч евро. Решение по делу может быть вынесено в начале следующего года. Политик категорически отвергла обвинения, утверждая, что за действиями прокуратуры стоит попытка разрушить её партию.

Процесс, связанный с фиктивным трудоустройством помощников, начался 30 сентября. Следствие предполагает, что таким образом была организована финансовая схема для присвоения средств Европейского парламента. Среди обвиняемых также мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-президент партии Брюно Голльниш.