«Она не первая»: Политолог объяснил, почему на самом деле решили судить Марин Ле Пен
Политолог Светов: Ле Пен преследуют во Франции не за пророссийскую позицию
Марин Ле Пен. Фото © ТАСС / Lafargue Raphael
Итоги выборов во Франции России не касаются — так политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал судебный процесс против Марин Ле Пен, который может закрыть ей путь к президентскому креслу. По его словам, в Европе нет сил, которые способны сейчас изменить отношение к Москве — только наша победа на Украине может изменить это отношение.
«А так, мы нагляделись: пришла в Италии к власти премьер-министр под одними лозунгами, а как только официально заняла эту должность, полностью перевернула мнение. Италия сейчас занимает одну из самых антироссийских позиций в ЕС. Что касается истории с Ле Пен, то в такие неприятные ситуации попадают регулярно французские политики, она не первая. И говорить о том, что за неё взялись потому, что у нее такая позиция, не нужно», — отметил собеседник Life.ru.
Однако по словам Светова, французское общество привыкло к тому, что за грешки политиков ловят, поэтому сочувствия к Марин Ле Пен в обществе нет. Он считает смысл преследования чисто политическим.
Напомним, в Париже стартует судебный процесс против Марин Ле Пен и её соратников из партии «Национальное объединение». Обвинения касаются отмывания средств Европарламента через фиктивный найм ассистентов депутатов. Если суд признает Ле Пен виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы и запрет избираться в органы государственной власти на срок от 5 до 10 лет. Это может окончательно закрыть ей двери в президентскую гонку в 2027 году.