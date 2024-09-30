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30 сентября, 09:52

«Она не первая»: Политолог объяснил, почему на самом деле решили судить Марин Ле Пен

Политолог Светов: Ле Пен преследуют во Франции не за пророссийскую позицию

Марин Ле Пен. Фото © ТАСС / Lafargue Raphael

Марин Ле Пен. Фото © ТАСС / Lafargue Raphael

Итоги выборов во Франции России не касаются — так политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал судебный процесс против Марин Ле Пен, который может закрыть ей путь к президентскому креслу. По его словам, в Европе нет сил, которые способны сейчас изменить отношение к Москве — только наша победа на Украине может изменить это отношение.

«А так, мы нагляделись: пришла в Италии к власти премьер-министр под одними лозунгами, а как только официально заняла эту должность, полностью перевернула мнение. Италия сейчас занимает одну из самых антироссийских позиций в ЕС. Что касается истории с Ле Пен, то в такие неприятные ситуации попадают регулярно французские политики, она не первая. И говорить о том, что за неё взялись потому, что у нее такая позиция, не нужно», — отметил собеседник Life.ru.

Однако по словам Светова, французское общество привыкло к тому, что за грешки политиков ловят, поэтому сочувствия к Марин Ле Пен в обществе нет. Он считает смысл преследования чисто политическим.

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Напомним, в Париже стартует судебный процесс против Марин Ле Пен и её соратников из партии «Национальное объединение». Обвинения касаются отмывания средств Европарламента через фиктивный найм ассистентов депутатов. Если суд признает Ле Пен виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы и запрет избираться в органы государственной власти на срок от 5 до 10 лет. Это может окончательно закрыть ей двери в президентскую гонку в 2027 году.

Ольга Годуненко
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