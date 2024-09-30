Итоги выборов во Франции России не касаются — так политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал судебный процесс против Марин Ле Пен, который может закрыть ей путь к президентскому креслу. По его словам, в Европе нет сил, которые способны сейчас изменить отношение к Москве — только наша победа на Украине может изменить это отношение.

«А так, мы нагляделись: пришла в Италии к власти премьер-министр под одними лозунгами, а как только официально заняла эту должность, полностью перевернула мнение. Италия сейчас занимает одну из самых антироссийских позиций в ЕС. Что касается истории с Ле Пен, то в такие неприятные ситуации попадают регулярно французские политики, она не первая. И говорить о том, что за неё взялись потому, что у нее такая позиция, не нужно», — отметил собеседник Life.ru.

Однако по словам Светова, французское общество привыкло к тому, что за грешки политиков ловят, поэтому сочувствия к Марин Ле Пен в обществе нет. Он считает смысл преследования чисто политическим.