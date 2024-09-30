Марин Ле Пен рискует потерять шанс на президентство в 2027

В Париже стартует судебный процесс против Марин Ле Пен и её соратников из партии «Национальное объединение». Обвинения касаются отмывания средств Европарламента через фиктивный найм ассистентов депутатов. Этот процесс может повлиять на её участие в президентских выборах 2027 года.

Марин Ле Пен, её отец Жан-Мари и ещё 23 члена партии предстанут перед коррекционным трибуналом по обвинению в «нецелевом использовании общественных средств» ЕС за период с 2004 по 2016 год. По версии следствия, средства Европарламента использовались ими для оплаты работы парламентских ассистентов, фактически трудившихся только на их партию.

Если суд признает Ле Пен виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро и запрет избираться в органы государственной власти на срок от 5 до 10 лет. Это может окончательно закрыть ей двери в президентскую гонку в 2027 году.

Однако, как подметила радиостанция Franceinfo, возможно, что решение суда будет условным, что оставляет пространство для обжалования. Тем не менее, окончательный вердикт может быть вынесен до выборов в мае 2027 года.