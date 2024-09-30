Марин Ле Пен в суде отвергла обвинения в фиктивном найме помощников в ЕП
Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Обвинения в фиктивном найме помощников в Европарламенте не имеют ничего общего с действительностью. С таким заявлением выступила лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен на заседании суда в Париже.
«Свобода парламентариев под угрозой... Мы не нарушали никаких правил», — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFM TV.
Схожие обвинения также были выдвинуты в отношении 26 представителей партии. Слушания будут проходить до 19 ноября.
Напомним, в Париже начался судебный процесс против Марин Ле Пен и её соратников из партии «Национальное объединение». Политика обвиняют в отмывании средств Европарламента через фиктивный найм помощников депутатов. Если суд признает Ле Пен виновной, ей грозит до десяти лет лишения свободы и запрет избираться в органы государственной власти на срок от пяти до десяти лет.