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30 сентября, 13:13

Марин Ле Пен в суде отвергла обвинения в фиктивном найме помощников в ЕП

Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обвинения в фиктивном найме помощников в Европарламенте не имеют ничего общего с действительностью. С таким заявлением выступила лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен на заседании суда в Париже.

«Свобода парламентариев под угрозой... Мы не нарушали никаких правил», — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFM TV.

Схожие обвинения также были выдвинуты в отношении 26 представителей партии. Слушания будут проходить до 19 ноября.

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Напомним, в Париже начался судебный процесс против Марин Ле Пен и её соратников из партии «Национальное объединение». Политика обвиняют в отмывании средств Европарламента через фиктивный найм помощников депутатов. Если суд признает Ле Пен виновной, ей грозит до десяти лет лишения свободы и запрет избираться в органы государственной власти на срок от пяти до десяти лет.

Мария Любицкая
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