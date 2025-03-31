Суд приговорил главную соперницу Макрона к 4 годам заключения и запретил ей участвовать в выборах

Суд во Франции приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Политик не стала дожидаться зачитывания приговора и покинула зал суда.

Парламентарий вышла из суда после того, как судья Бенедикт де Пертюи объявила о запрете для неё избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Журналисты попытались угнаться за Ле Пен, но она быстро села в авто и уехала.

Таким образом политик не стала дослушивать индивидуальные приговоры фигурантам дела о фиктивном найме ассистентов депутатов «Национального объединения» в Европарламенте, включая сроки приговора и суммы штрафов (100 тысяч евро для Ле Пен).

Решение суда об ограничении избирательных прав Ле Пен помешает ей бороться за кресло президента на выборах в 2027 году.