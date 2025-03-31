Суд приговорил главную соперницу Макрона к 4 годам заключения и запретил ей участвовать в выборах
Суд во Франции приговорил Ле Пен к 4 годам лишения свободы, из них 2 условно
Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Суд во Франции приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Политик не стала дожидаться зачитывания приговора и покинула зал суда.
Парламентарий вышла из суда после того, как судья Бенедикт де Пертюи объявила о запрете для неё избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Журналисты попытались угнаться за Ле Пен, но она быстро села в авто и уехала.
Таким образом политик не стала дослушивать индивидуальные приговоры фигурантам дела о фиктивном найме ассистентов депутатов «Национального объединения» в Европарламенте, включая сроки приговора и суммы штрафов (100 тысяч евро для Ле Пен).
Решение суда об ограничении избирательных прав Ле Пен помешает ей бороться за кресло президента на выборах в 2027 году.
Напомним, сообщалось, что суд в Париже вынес обвинительный приговор в отношении Марин Ле Пен, возглавляющей парламентскую фракцию партии «Национальное объединение». Политик признали виновной в неправомерном использовании средств, выделенных Европарламентом. Фактически этот вердикт влечёт за собой запрет для Марин Ле Пен занимать выборные должности.