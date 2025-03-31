В Кремле высказались о приговоре Ле Пен

Российские власти рассматривают приговор Марин Ле Пен как сугубо французское дело, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он выразил обеспокоенность тем, что, по мнению Кремля, в Европе наблюдается тенденция к отходу от демократических принципов в политической жизни.





«Наши наблюдения о европейских столицах говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», — сказал Пеков в ходе брифинга.

Он добавил, что сейчас в Европе наблюдается тенденция к отходу от демократических принципов, которая затрагивает всё больше столиц. Российская сторона, разумеется, не намерена вмешиваться во внутренние дела Франции, и всегда придерживались этой позиции, подчеркнул представитель Кремля.