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Регион
31 марта, 10:31

В Кремле высказались о приговоре Ле Пен

Песков: Приговор Ле Пен свидетельствует о нарушении принципов демократии в Европе

Российские власти рассматривают приговор Марин Ле Пен как сугубо французское дело, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он выразил обеспокоенность тем, что, по мнению Кремля, в Европе наблюдается тенденция к отходу от демократических принципов в политической жизни.

«Наши наблюдения о европейских столицах говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», — сказал Пеков в ходе брифинга.

Он добавил, что сейчас в Европе наблюдается тенденция к отходу от демократических принципов, которая затрагивает всё больше столиц. Российская сторона, разумеется, не намерена вмешиваться во внутренние дела Франции, и всегда придерживались этой позиции, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что суд в Париже вынес обвинительный приговор в отношении Марин Ле Пен, возглавляющей парламентскую фракцию партии «Национальное объединение». Её признали виновной в неправомерном использовании средств, выделенных Европарламентом. Фактически этот вердикт влечёт за собой запрет для Марин Ле Пен занимать выборные должности.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Наталья Демьянова
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