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Регион
31 марта, 18:37

Марин Ле Пен впервые прокомментировала вынесенный ей приговор

Марин Ле Пен: Решение суда было мотивировано политическими соображениями

Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Марин Ле Пен, возглавляющая праворадикальную партию «Национальное объединение» во французском парламенте, осудила решение парижского суда, запретившее ей занимать выборные должности в течение пяти лет. Она охарактеризовала приговор как политически мотивированный, направленный на то, чтобы помешать ей участвовать в президентских выборах 2027 года.

«Суд объяснил, что апелляция бесполезна, чтобы не дать мне быть кандидатом, так что это политическое решение. Мне было всё понятно», — сказала политик в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос, почему она покинула заседание суда до окончания зачитывания приговора.

Ле Пен добавила, что ей не предоставили возможности для защиты. Она также сообщила о намерении обжаловать решение суда «в кратчайшие сроки». По её мнению, с самого начала судебного процесса наблюдалась предвзятость, а мнение миллионов французов было попросту проигнорировано.

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Напомним, ранее сегодня суд в Париже приговорил Марин Ле Пен к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Также ей ограничили избирательные права на пять лет. Таким образом, Ле Пен не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Наталья Демьянова
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