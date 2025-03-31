Марин Ле Пен впервые прокомментировала вынесенный ей приговор
Марин Ле Пен: Решение суда было мотивировано политическими соображениями
Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Марин Ле Пен, возглавляющая праворадикальную партию «Национальное объединение» во французском парламенте, осудила решение парижского суда, запретившее ей занимать выборные должности в течение пяти лет. Она охарактеризовала приговор как политически мотивированный, направленный на то, чтобы помешать ей участвовать в президентских выборах 2027 года.
«Суд объяснил, что апелляция бесполезна, чтобы не дать мне быть кандидатом, так что это политическое решение. Мне было всё понятно», — сказала политик в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос, почему она покинула заседание суда до окончания зачитывания приговора.
Ле Пен добавила, что ей не предоставили возможности для защиты. Она также сообщила о намерении обжаловать решение суда «в кратчайшие сроки». По её мнению, с самого начала судебного процесса наблюдалась предвзятость, а мнение миллионов французов было попросту проигнорировано.
Напомним, ранее сегодня суд в Париже приговорил Марин Ле Пен к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Также ей ограничили избирательные права на пять лет. Таким образом, Ле Пен не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.