Марин Ле Пен впервые прокомментировала вынесенный ей приговор

Марин Ле Пен, возглавляющая праворадикальную партию «Национальное объединение» во французском парламенте, осудила решение парижского суда, запретившее ей занимать выборные должности в течение пяти лет. Она охарактеризовала приговор как политически мотивированный, направленный на то, чтобы помешать ей участвовать в президентских выборах 2027 года.



«Суд объяснил, что апелляция бесполезна, чтобы не дать мне быть кандидатом, так что это политическое решение. Мне было всё понятно», — сказала политик в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос, почему она покинула заседание суда до окончания зачитывания приговора.

Ле Пен добавила, что ей не предоставили возможности для защиты. Она также сообщила о намерении обжаловать решение суда «в кратчайшие сроки». По её мнению, с самого начала судебного процесса наблюдалась предвзятость, а мнение миллионов французов было попросту проигнорировано.