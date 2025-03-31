«Похожий позор мир наблюдал в Румынии»: Медведев назвал приговор Ле Пен политически мотивированным
Медведев: Приговор Ле Пен связан с желанием властей Франции устранить конкурента
Марин Ле Пен и Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, Anton Veselov
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил приговор главе фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По его мнению, он связан с желанием властей страны устранить конкурента.
«Главный смысл этого быстро состряпанного решения – устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года. Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранён популярный кандидат Кэлин Джорджеску», — написал Медведев в своих социальных сетях.
Он отметил, что Пятая республика окончательно себя дискредитировала. Медведев также посоветовал вспомнить 31 марта 1814 года, когда Русская Армия освободила Францию от наполеоновского режима.
Ранее в Госдуме президента Франции Эмманюэля Макрона обвинили в присвоении власти после приговора Ле Пен. Там также связали это решение с желанием властей страны вывести её из игры за два года до президентских выборов. Напомним, что 31 марта суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» к четырём годам лишения свободы. Ей также ограничили избирательные права на пять лет.