Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил приговор главе фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По его мнению, он связан с желанием властей страны устранить конкурента.

«Главный смысл этого быстро состряпанного решения – устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года. Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранён популярный кандидат Кэлин Джорджеску», — написал Медведев в своих социальных сетях.

Он отметил, что Пятая республика окончательно себя дискредитировала. Медведев также посоветовал вспомнить 31 марта 1814 года, когда Русская Армия освободила Францию от наполеоновского режима.