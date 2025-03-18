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18 марта, 07:27

«Вырождается в диктатуру»: ЕС предупредили о серьёзных последствиях из-за ситуации в Румынии

Myśl Polska: Европа встала на путь диктатуры, отстранив от выборов Джорджеску

Запрет популярному кандидату Кэлину Джорджеску участвовать в выборах президента Румынии и реакция Брюсселя на это говорят о вырождении Европы в диктатуру.

«Европа вырождается в диктатуру. Запрет на участие в выборах в Румынии самому популярному кандидату только начало. Если всё пройдет гладко, эта схема будет использована и в других странах, и молчание Брюсселя сейчас имеет большое значение», — указано в статье Myśl Polska.

Авторы материала уточнили, что в авангарде поддержки диктаторских методов будут те, кто ранее разделял ценности либерализма. По данным издания, в долгосрочной перспективе это приведёт к распаду ЕС в целом. Если в какой-то стране к власти придут антисистемные силы, им нужно быть бороться за сохранение своих позиций, так как они столкнутся с противодействием со стороны Брюсселя, пояснили авторы статьи.

«В этом случае возможны попытки выхода из ЕС. На данный момент уже есть Словакия и Венгрия, но это вопрос времени, когда их будет больше», — пишет издание.

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Напомним, что на днях румынский ЦИК отклонил заявку Кэлина Джорджеску на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны. После этого в центре Бухареста начались протесты. Причём любопытно, что днём ранее Конституционный суд страны разрешил политику направить документы в избирательную комиссию для регистрации. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Deep state Румынии похоронил демократию в собственной стране.

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Shutterstock / FOTODOM / Czerep rubaszny

Дарья Нарыкова
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