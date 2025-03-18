Запрет популярному кандидату Кэлину Джорджеску участвовать в выборах президента Румынии и реакция Брюсселя на это говорят о вырождении Европы в диктатуру.

«Европа вырождается в диктатуру. Запрет на участие в выборах в Румынии самому популярному кандидату только начало. Если всё пройдет гладко, эта схема будет использована и в других странах, и молчание Брюсселя сейчас имеет большое значение», — указано в статье Myśl Polska.

Авторы материала уточнили, что в авангарде поддержки диктаторских методов будут те, кто ранее разделял ценности либерализма. По данным издания, в долгосрочной перспективе это приведёт к распаду ЕС в целом. Если в какой-то стране к власти придут антисистемные силы, им нужно быть бороться за сохранение своих позиций, так как они столкнутся с противодействием со стороны Брюсселя, пояснили авторы статьи.