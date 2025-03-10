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10 марта, 18:14

Похороны демократии: Медведев оценил недопуск Джорджеску до выборов в Румынии

Медведев: Deep state Румынии похоронил демократию в собственной стране

Deep state Румынии похоронил демократию в собственной стране, не допустив оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску до выборов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на личной странице в соцсети X.

«В Румынии deep state похоронил демократию. Что делать народу с такой властью? Надо проглотить, подумаешь, какая мелочь. Нынешние румынские правители гораздо лучше Николае Чаушеску. Они добрые и справедливые», сказано в его посте.

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Напомним, на днях румынский ЦИК отклонил заявку Кэлина Джорджеску на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны. После этого в центре столицы республики начались протесты. Занятно, что днём ранее Конституционный суд страны разрешил политику направить документы в избирательную комиссию для регистрации.

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Юрий Лысенко
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