Похороны демократии: Медведев оценил недопуск Джорджеску до выборов в Румынии
Медведев: Deep state Румынии похоронил демократию в собственной стране
Deep state Румынии похоронил демократию в собственной стране, не допустив оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску до выборов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на личной странице в соцсети X.
«В Румынии deep state похоронил демократию. Что делать народу с такой властью? Надо проглотить, подумаешь, какая мелочь. Нынешние румынские правители гораздо лучше Николае Чаушеску. Они добрые и справедливые», — сказано в его посте.
Напомним, на днях румынский ЦИК отклонил заявку Кэлина Джорджеску на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны. После этого в центре столицы республики начались протесты. Занятно, что днём ранее Конституционный суд страны разрешил политику направить документы в избирательную комиссию для регистрации.
Life.ru