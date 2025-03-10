Deep state Румынии похоронил демократию в собственной стране, не допустив оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску до выборов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на личной странице в соцсети X.

«В Румынии deep state похоронил демократию. Что делать народу с такой властью? Надо проглотить, подумаешь, какая мелочь. Нынешние румынские правители гораздо лучше Николае Чаушеску. Они добрые и справедливые», — сказано в его посте.