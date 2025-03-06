В Румынии 101-летнего генерала заподозрили в подготовке госпереворота

В Румынии шесть человек, включая 101-летнего генерал-майора в отставке Раду Теодору, заподозрили в подготовке государственного переворота. По данным издания Europa Liberă România, подозреваемые якобы действовали при поддержке РФ и пытались дестабилизировать политическую ситуацию в стране.