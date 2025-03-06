В Румынии 101-летнего генерала заподозрили в подготовке госпереворота
В Румынии шесть человек, включая 101-летнего генерал-майора в отставке Раду Теодору, заподозрили в подготовке государственного переворота. По данным издания Europa Liberă România, подозреваемые якобы действовали при поддержке РФ и пытались дестабилизировать политическую ситуацию в стране.
Теодору, известный своими радикальными антисемитскими взглядами, возглавлял группировку, которая позиционировала себя как законная военная структура. Сообщается, что в 2023 году группа начала принимать меры для подрыва обороноспособности Румынии.
Ранее в Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Политик планировал второй раз подать свою кандидатуру на пост президента Румынии, но его схватили правоохранители. Его допросили в прокуратуре по обвинению в якобы незаконном финансировании предвыборной кампании и нарушениях избирательного процесса. Джорджеску, которого называют «пророссийским кандидатом», победил в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года. Однако результаты были аннулированы, новое голосование назначено на май 2025 года.
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