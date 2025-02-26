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26 февраля, 13:17

«‎Пророссийский» победитель выборов президента Румынии перед арестом хотел бороться за пост

Джорджеску перед арестом хотел выдвинуть кандидатуру на пост президента Румынии

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Фото © Х / CG_Romania

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Фото © Х / CG_Romania

Задержанный в Румынии бывший кандидат в президенты Кэлин Джорджеску планировал сегодня, 26 февраля, второй раз подать свою кандидатуру на главный государственный пост. Вместе этого он был взят под стражу и доставлен в прокуратуру для допроса в рамках расследования по уголовному делу о незаконном финансировании кампании и других нарушениях избирательного законодательства.

Момент задержания кандидата в президенты Джорджеску. Видео © Х / bataillekahlen1

«Сегодня Кэлин Джорджеску должен был выдвинуть свою кандидатуру на пост нового президента. Всего 10 минут назад система остановила его на дороге и доставила на допрос в Генеральную прокуратуру! Где сейчас демократия, где партнёры, которые должны защищать демократию?», написала команда политика в соцсети Х.

Джорджеску, которого называют «пророссийским кандидатом», победил в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года. Результаты были аннулированы, новое голосование назначено на май 2025 года. При этом Кэлин Джорджеску, кандидат от правых националистов, выступающих против НАТО и ЕС, всё ещё лидирует в опросах.

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Напомним, что о задержании Кэлина Джорджеску стало известно сегодня, 26 февраля. Потребовать объяснений из-за следственных действий решила партия «Альянс за объединение румын» (AUR), которая поддерживает Джорджеску. Депутаты поехали в прокуратуру для разбирательств. На данный момент здание ведомства охраняют жандармы. СМИ утверждают, что в результате обысков в доме Джорджеску нашли миллионы долларов наличными и оружие.

Наталья Афонина
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