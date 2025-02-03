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3 февраля, 00:22

Пушков назвал неизбежной победу Джорджеску на выборах президента Румынии

Кэлин Джорджеску. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/calingeorgescuoficial

Кэлин Джорджеску. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/calingeorgescuoficial

Победа Кэлина Джорджеску, кандидата в президенты Румынии, выглядит неизбежной, если его соперники не примут срочные меры. Об этом говорится в сообщении главы Комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексея Пушкова в его Telegram-канале.

Сенатор привёл данные опроса румынского ТВ, по которым Джорджеску поддерживают 47% избирателей, тогда как его ближайшие конкуренты имеют поддержку от 8% до 16%.

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«Даже масштабные фальсификации могут не помочь при таком значительном отрыве. Однако можно быть уверенным, что Брюссель сделает всё, чтобы избежать включения в тандем Орбана и Фицо нового члена в лице президента Румынии», — указал Пушков.

Ранее Джорджеску обвинил НАТО в попытке спровоцировать третью мировую войну. Он отметил, что внутри альянса имеются две группы: одна поддерживает Трампа и хочет завершить конфликт на Украине, тогда как другая стремится к расширению Североатлантического альянса.

Лия Мурадьян
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