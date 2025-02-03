Победа Кэлина Джорджеску, кандидата в президенты Румынии, выглядит неизбежной, если его соперники не примут срочные меры. Об этом говорится в сообщении главы Комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексея Пушкова в его Telegram-канале.

Сенатор привёл данные опроса румынского ТВ, по которым Джорджеску поддерживают 47% избирателей, тогда как его ближайшие конкуренты имеют поддержку от 8% до 16%.

«Даже масштабные фальсификации могут не помочь при таком значительном отрыве. Однако можно быть уверенным, что Брюссель сделает всё, чтобы избежать включения в тандем Орбана и Фицо нового члена в лице президента Румынии», — указал Пушков.