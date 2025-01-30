«Это вымышленное государство»: Кандидат в президенты Румынии высказался о судьбе Украины
Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством», которое разделят соседи
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Фото © Wikipedia / Focus Creștin
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску высказался о судьбе Украины. По его мнению, границы страны изменятся, ведь государство неизбежно разделят соседи. Политик отметил, что часть земли заберут венгры, а Львов и Малороссия достанутся полякам. Об этом Джорджеску заявил в интервью CristoiuTv.
«Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего Закарпатья», — поделился кандидат в президенты.
Он также выразил уверенность, что Украина будет разделена, ведь у «страны нет другого пути», и сообщил, что это вымышленное государство — «Украинская Советская Социалистическая Республика».
«Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», – уверен Джорджеску.
Ранее кандидат в президенты Румынии обвинил НАТО в попытке развязать третью мировую войну. По его мнению, сейчас альянс разделён на две группы. Одна поддерживает президента США Дональда Трампа и выступает за завершение украинского конфликта, а другая стремится к расширению НАТО. Он также отметил, что сегодня альянс управляется лишь «рабами», и в мире практически не осталось настоящих лидеров.