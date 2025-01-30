Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску высказался о судьбе Украины. По его мнению, границы страны изменятся, ведь государство неизбежно разделят соседи. Политик отметил, что часть земли заберут венгры, а Львов и Малороссия достанутся полякам. Об этом Джорджеску заявил в интервью CristoiuTv.

«Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего Закарпатья», — поделился кандидат в президенты.

Он также выразил уверенность, что Украина будет разделена, ведь у «страны нет другого пути», и сообщил, что это вымышленное государство — «Украинская Советская Социалистическая Республика».

«Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», – уверен Джорджеску.