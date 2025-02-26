В Румынии полицейские задержали бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, его везут в Генеральную прокуратуру на допрос. Об этом сообщило агентство «Аджерпрес» со ссылкой на источники.

Напомним, в ноябре 2024 года в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Он выступает за традиционные ценности и нормализацию отношений с Россией, а также говорит, что НАТО не даёт стране безопасность. Его соперница из оппозиции Елена Ласкона, которая поддерживает развитие отношений со Штатами, набрала только 19,18% голосов. Но 6 декабря власти придумали, как удобно решить неловкую ситуацию: Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов. Это решение было принято на основании документов румынских спецслужб якобы о том, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию.