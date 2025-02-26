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Регион
26 февраля, 11:46

В Румынии задержан кандидат в президенты Джорджеску

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, AP

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, AP

В Румынии полицейские задержали бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, его везут в Генеральную прокуратуру на допрос. Об этом сообщило агентство «Аджерпрес» со ссылкой на источники.

Группа парламентариев «Альянса за объединение румын», который поддерживает его кандидатуру, решила тоже отправиться в Генпрокуратуру, чтобы «потребовать объяснений». Сейчас здание ведомства охраняют жандармы.

Ранее сегодня требование Джорджеску о возобновлении второго тура президентских выборов было окончательно отклонено судебными инстанциями Румынии.

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Напомним, в ноябре 2024 года в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Он выступает за традиционные ценности и нормализацию отношений с Россией, а также говорит, что НАТО не даёт стране безопасность. Его соперница из оппозиции Елена Ласкона, которая поддерживает развитие отношений со Штатами, набрала только 19,18% голосов. Но 6 декабря власти придумали, как удобно решить неловкую ситуацию: Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов. Это решение было принято на основании документов румынских спецслужб якобы о том, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию.

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Александра Вишнякова
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