Пушков назвал аннулирование выборов президента Румынии госпереворотом
Аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии можно рассматривать как госпереворот. Теперь всем странам Евросоюза угрожает либеральная диктатура. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«В Румынии фактический госпереворот: конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь эти результаты аннулировал», — написал российский сенатор, подчеркнув, что это произошло за два дня до второго тура.
Он объяснил, что причиной этого является победа независимого кандидата Кэлина Джорджеску в первом туре, которую правящая румынская элита и евролибералы стремятся не допустить.
В первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Кэлин Джеорджеску занял первое место, получив 22,93 процента голосов. Он делает акцент на традиционных ценностях и русской культуре, утверждая, что НАТО не обеспечивает безопасность для страны, и выступает за установление дружеских отношений с Москвой. Лидер оппозиционной фракции «Союз спасения Румынии» Елена Ласкона набрала 19,18% голосов и поддерживает укрепление связей с США и НАТО. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов, что означает, что процесс выборов начнётся заново.
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