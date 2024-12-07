Пушков назвал аннулирование выборов президента Румынии госпереворотом

Аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии можно рассматривать как госпереворот. Теперь всем странам Евросоюза угрожает либеральная диктатура. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В Румынии фактический госпереворот: конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь эти результаты аннулировал», — написал российский сенатор, подчеркнув, что это произошло за два дня до второго тура.