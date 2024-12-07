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7 декабря, 07:11

Пушков назвал аннулирование выборов президента Румынии госпереворотом

Аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии можно рассматривать как госпереворот. Теперь всем странам Евросоюза угрожает либеральная диктатура. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В Румынии фактический госпереворот: конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь эти результаты аннулировал»,написал российский сенатор, подчеркнув, что это произошло за два дня до второго тура.

Он объяснил, что причиной этого является победа независимого кандидата Кэлина Джорджеску в первом туре, которую правящая румынская элита и евролибералы стремятся не допустить.

Джеорджеску назвал отмену итогов первого тура выборов в Румынии госпереворотом
Джеорджеску назвал отмену итогов первого тура выборов в Румынии госпереворотом

В первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Кэлин Джеорджеску занял первое место, получив 22,93 процента голосов. Он делает акцент на традиционных ценностях и русской культуре, утверждая, что НАТО не обеспечивает безопасность для страны, и выступает за установление дружеских отношений с Москвой. Лидер оппозиционной фракции «Союз спасения Румынии» Елена Ласкона набрала 19,18% голосов и поддерживает укрепление связей с США и НАТО. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов, что означает, что процесс выборов начнётся заново.

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Telegram / Алексей Пушков

Наталья Афонина
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