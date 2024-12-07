Джеорджеску назвал отмену итогов первого тура выборов в Румынии госпереворотом
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Călin Georgescu
Независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску обвинил Конституционный суд в совершении государственного переворота, комментируя решение об аннулировании результатов первого тура выборов. Об этом сообщает телеканал Realitatea.
«Сегодняшнее решение Конституционного суда представляет собой нечто большее, чем юридическое противоречие. По сути, это формализованный государственный переворот», — заявил он.
Джеорджеску также выразил обеспокоенность состоянием демократии в стране, отметив, что судебная система стала инструментом для выполнения политических приказов. Он обратился к румынскому народу с призывом оставаться верными национальным ценностям и совместно работать ради благополучия страны.
Напомним, в первом туре на президентских выборах в Румынии независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, набрав 22,93% голосов. Он акцентирует внимание на традиционных ценностях и русской культуре, утверждая, что НАТО не обеспечивает безопасность для Румынии. Джеорджеску считает, что Бухаресту будет выгодно наладить дружеские отношения с Москвой. У лидера оппозиционной фракции «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони 19,18% голосов. Она придерживается пути крепких связей с Соединёнными Штатами и НАТО. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов. Теперь весь процесс президентских выборов начнётся заново.