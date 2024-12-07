Джеорджеску также выразил обеспокоенность состоянием демократии в стране, отметив, что судебная система стала инструментом для выполнения политических приказов. Он обратился к румынскому народу с призывом оставаться верными национальным ценностям и совместно работать ради благополучия страны.

Напомним, в первом туре на президентских выборах в Румынии независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, набрав 22,93% голосов. Он акцентирует внимание на традиционных ценностях и русской культуре, утверждая, что НАТО не обеспечивает безопасность для Румынии. Джеорджеску считает, что Бухаресту будет выгодно наладить дружеские отношения с Москвой. У лидера оппозиционной фракции «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони 19,18% голосов. Она придерживается пути крепких связей с Соединёнными Штатами и НАТО. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов. Теперь весь процесс президентских выборов начнётся заново.