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Регион
1 марта, 16:33

Фон дер Ляйен обвинили во вмешательстве в румынские выборы

RT: Урсула фон дер Ляйен вмешивалась в румынские выборы

Член палаты депутатов Румынии Джордж Симион заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вмешивалась в румынские выборы. Слова политика приводит RT.

Симион уточнил, что Еврокомиссия и Бухарест на протяжении года поддерживали контакты. Депутат также добавил, что его Демократическая партия хочет свободных выборов и поддерживает Кэлина Джорджеску.

«Если бы наше «глубинное государство» и наш истеблишмент не решили превратиться в банановую республику, сейчас он был бы президентом Румынии», — уверен политик.

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Ранее в Румынии взяли в прицел 18 «‎сообщников» Кэлина Джорджеску. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о помещении «‎сообщников» под предварительный арест на 30 дней. Всем им вменяются действия против конституционного порядка, подстрекательство, а также несоблюдение режима хранения оружия и боеприпасов. Напомним, что самого Джорджеску также задержали. Политик хотел второй раз подать свою кандидатуру на пост президента, но его схватили правоохранители. Его допрашивали в прокуратуре по обвинению в якобы незаконном финансировании предвыборной кампании и нарушениях избирательного процесса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алена Пенчугина
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