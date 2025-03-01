Фон дер Ляйен обвинили во вмешательстве в румынские выборы

«Если бы наше «глубинное государство» и наш истеблишмент не решили превратиться в банановую республику, сейчас он был бы президентом Румынии», — уверен политик.

Ранее в Румынии взяли в прицел 18 «‎сообщников» Кэлина Джорджеску. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о помещении «‎сообщников» под предварительный арест на 30 дней. Всем им вменяются действия против конституционного порядка, подстрекательство, а также несоблюдение режима хранения оружия и боеприпасов. Напомним, что самого Джорджеску также задержали. Политик хотел второй раз подать свою кандидатуру на пост президента, но его схватили правоохранители. Его допрашивали в прокуратуре по обвинению в якобы незаконном финансировании предвыборной кампании и нарушениях избирательного процесса.