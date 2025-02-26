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26 февраля, 16:07

Маск назвал беспределом арест Джорджеску после его победы на выборах в Румынии

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Фото © Х / CG_Romania

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Фото © Х / CG_Romania

Американский миллиардер Илон Маск сравнил с настоящим беспределом задержание и арест бывшего независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Именно он победил в первом туре президентских выборов в стране, однако румынский Конституционный суд отменил итоги голосования по надуманным причинам.

«Только что задержали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это беспредел», — написал Маск в соцсети Х.

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Напомним, что о задержании Кэлина Джорджеску стало известно сегодня, 26 февраля. Политик планировал второй раз подать свою кандидатуру на пост президента Румынии, но его схватили правоохранители. Сейчас его допрашивают в прокуратуре по обвинению в якобы незаконном финансировании предвыборной кампании и нарушениях избирательного процесса. Джорджеску известен тем, что критиковал НАТО и военную помощь Киеву, а также призывал к возобновлению связей с Россией.

Татьяна Миссуми
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