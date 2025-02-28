В Румынии взяли в прицел 18 «‎сообщников» Джорджеску, дело передано высшему суду

Генпрокуратура Румынии задержала 18 подозреваемых по делу, в котором были предъявлены обвинения бывшему кандидату в президенты страны и победителю аннулированного первого тура выборов Кэлину Джорджеску. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Журналисты выяснили, что прокуроры обратились в Высокий кассационный суд Румынии с ходатайством о помещении «‎сообщников» Джорджеску под предварительный арест на 30 дней. Всем им вменяются действия против конституционного порядка, подстрекательство, а также несоблюдение режима хранения оружия и боеприпасов.

В рамках расследования прокуроры запросили заочные ордера на арест военного инструктора Хорациу Потра, а также его сына и другого члена семьи. Самого Потра задержать силовикам не удалось, поскольку он покинул Румынию перед обысками в его доме, в ходе которых были найдены слитки золота, большое количество оружия и деньги. Громкое дело рассматривается высшей судебной инстанцией в связи с тем, что среди фигурантов – некий прокурор или судья.