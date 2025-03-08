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8 марта, 18:15

Джорджеску допустили к участию в выборах президента Румынии

КС Румынии отклонил жалобы против регистрации Джорджеску кандидатом в президенты

Кэлин Джорджеску. Обложка © ТАСС / ROBERT GHEMENT

Кэлин Джорджеску. Обложка © ТАСС / ROBERT GHEMENT

Конституционный суд Румынии подтвердил право Кэлина Джорджеску участвовать в выборах президента, отвергнув несколько жалоб, которые ставили под сомнение законность его регистрации. Об этом сообщается на сайте госоргана.

«В результате обсуждения, единогласно, Конституционный Суд отклонил жалобы как неприемлемые», — говорится в сообщении.

Решение является окончательным, о нём будет проинформирована Центральная избирательная комиссия Румынии. Теперь Джорджеску сможет баллотироваться на президентских выборах 4 мая.

В Румынии взяли в прицел 18 «‎сообщников» Джорджеску, дело передано высшему суду
В Румынии взяли в прицел 18 «‎сообщников» Джорджеску, дело передано высшему суду

Ранее Life.ru рассказывал, что за решением предъявить обвинение Джорджеску стоят власти Евросоюза. О зачинщиках войны против неподходящих им европейских лидеров узнали в Службе внешней разведки России. Напомним, что кандидат в президенты Румынии был задержан по обвинению в якобы непрозрачном финансировании своей предвыборной компании и в нарушениях избирательного процесса. Его уже допросили в прокуратуре.

Алена Пенчугина
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