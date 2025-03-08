Джорджеску допустили к участию в выборах президента Румынии
КС Румынии отклонил жалобы против регистрации Джорджеску кандидатом в президенты
Кэлин Джорджеску. Обложка © ТАСС / ROBERT GHEMENT
Конституционный суд Румынии подтвердил право Кэлина Джорджеску участвовать в выборах президента, отвергнув несколько жалоб, которые ставили под сомнение законность его регистрации. Об этом сообщается на сайте госоргана.
«В результате обсуждения, единогласно, Конституционный Суд отклонил жалобы как неприемлемые», — говорится в сообщении.
Решение является окончательным, о нём будет проинформирована Центральная избирательная комиссия Румынии. Теперь Джорджеску сможет баллотироваться на президентских выборах 4 мая.
Ранее Life.ru рассказывал, что за решением предъявить обвинение Джорджеску стоят власти Евросоюза. О зачинщиках войны против неподходящих им европейских лидеров узнали в Службе внешней разведки России. Напомним, что кандидат в президенты Румынии был задержан по обвинению в якобы непрозрачном финансировании своей предвыборной компании и в нарушениях избирательного процесса. Его уже допросили в прокуратуре.