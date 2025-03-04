Руководство Европейского союза (ЕС) причастно к тому, что прокуратура Румынии задержала и выдвинула обвинения в адрес бывшего кандидата в президенты республики Кэлина Джорджеску. О зачинщиках войны против неподходящих им европейских лидеров узнали в Службе внешней разведки (СВР) России.

«По поступающим в СВР России данным, евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит. <...> За решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Джорджеску стоит руководство Евросоюза», — уточняет российская разведка.

СВР отмечает, что Брюссель недоволен внешнеполитическим вектором американского президента Дональда Трампа, который, по мнению, европейских чиновников, способен обрушить «глобалистскую надстройку» в ЕС, сделав ставку на национально ориентированных консервативных лидеров. Среди последних Джорджеску, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и словацкий глава правительства Роберт Фицо.