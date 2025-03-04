Российская разведка нашла в ЕС зачинщиков войны против Джорджеску, Орбана и Фицо
СВР РФ: Власти ЕС стоят за решением предъявить обвинение Джорджеску в Румынии
Кэлин Джорджеску. Фото © ТАСС / АР
Руководство Европейского союза (ЕС) причастно к тому, что прокуратура Румынии задержала и выдвинула обвинения в адрес бывшего кандидата в президенты республики Кэлина Джорджеску. О зачинщиках войны против неподходящих им европейских лидеров узнали в Службе внешней разведки (СВР) России.
«По поступающим в СВР России данным, евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит. <...> За решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Джорджеску стоит руководство Евросоюза», — уточняет российская разведка.
СВР отмечает, что Брюссель недоволен внешнеполитическим вектором американского президента Дональда Трампа, который, по мнению, европейских чиновников, способен обрушить «глобалистскую надстройку» в ЕС, сделав ставку на национально ориентированных консервативных лидеров. Среди последних Джорджеску, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и словацкий глава правительства Роберт Фицо.
Напомним, что Джорджеску был задержан по обвинению в якобы непрозрачном финансировании своей предвыборной компании и в нарушениях избирательного процесса. Политик хотел второй раз подать свою кандидатуру на пост президента Румынии, так как результаты первого тура были аннулированы после его победы. Джорджеску уже допросили в прокуратуре.