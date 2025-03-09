В Румынии начались протесты из-за недопуска Джорджеску к президентским выборам

ЦИК Румынии отклонил регистрацию кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, сообщает телеканал Digi24. После этого в центре Бухареста сразу же начались протесты.

В Бухаресте у здания ЦИК начались протесты. Видео © X / KorotkaAnn91549

«Центральное избирательное бюро приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах», — говорится в сообщении телеканала.

По данным Digi24, за утверждение кандидатуры Джорджеску проголосовали четыре члена ЦИК, против — десять.