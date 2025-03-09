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9 марта, 18:36

В Румынии начались протесты из-за недопуска Джорджеску к президентским выборам

Кэлин Джорджеску. Обложка © ТАСС / AP / Andreea Alexandru

Кэлин Джорджеску. Обложка © ТАСС / AP / Andreea Alexandru

ЦИК Румынии отклонил регистрацию кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, сообщает телеканал Digi24. После этого в центре Бухареста сразу же начались протесты.

В Бухаресте у здания ЦИК начались протесты. Видео © X / KorotkaAnn91549

«Центральное избирательное бюро приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах», — говорится в сообщении телеканала.

По данным Digi24, за утверждение кандидатуры Джорджеску проголосовали четыре члена ЦИК, против — десять.

В течение суток Джорджеску может подать апелляцию в Конституционный суд Румынии. Накануне этот суд разрешил политику подать документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах.

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Алена Пенчугина
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