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16 марта, 14:07

Румынская политесса адресовала открытое письмо Путину из-за давления НАТО и ЕС

Шошоакэ направила письмо Путину, заявив о давлении на Румынию от НАТО и ЕС

Диана Шошоакэ. Фото © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Диана Шошоакэ. Фото © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Президенту России Владимиру Путину направили письмо от главы румынской оппозиционной партии S.O.S. Румыния Дианы Шошоакэ. В документе она пожаловалась, что НАТО и Евросоюз втягивают её страну в конфликт. Копия письма есть в распоряжении Life.ru.

Шошоакэ в обращении напомнила, что в Румынии её два раза отстранили от участия в выборах, потому что политик выступала за мир, независимость страны и против «вовлечения её в… авантюры Британии, Франции и Брюсселя».

«От имени румынского народа, который является для РФ братским по православной вере, призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, которые совершаются нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС…» — говорится в открытом письме Шошоакэ в адрес Путина.

Политесса выразила уверенность в способности России Румынии построить отношения взаимного уважения и дипломатического, экономического и культурного сотрудничества. Она заметила, что страны связаны через православную веру, но народ Румынии лишён возможности самостоятельно выбирать политический курс. Также, в своём обращении Шошоакэ напомнила, что у Бухареста есть «исторические претензии к Украине» и попросила в будущих мирных переговорах «рассмотреть вопрос о возвращении румынских территорий».

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Ранее Диана Шошоакэ также заявляла, что Владимира Зеленского необходимо убрать из Украины и назначить на пост киевского главаря другого человека. Политик объяснила, что нынешняя власть Незалежной не имеет права вести какие-либо переговоры с Россией. Всё из-за того, что страна уже не выступает за свой народ.

Наталья Афонина
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