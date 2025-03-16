Президенту России Владимиру Путину направили письмо от главы румынской оппозиционной партии S.O.S. Румыния Дианы Шошоакэ. В документе она пожаловалась, что НАТО и Евросоюз втягивают её страну в конфликт. Копия письма есть в распоряжении Life.ru.

Шошоакэ в обращении напомнила, что в Румынии её два раза отстранили от участия в выборах, потому что политик выступала за мир, независимость страны и против «вовлечения её в… авантюры Британии, Франции и Брюсселя».

«От имени румынского народа, который является для РФ братским по православной вере, призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, которые совершаются нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС…» — говорится в открытом письме Шошоакэ в адрес Путина.

Политесса выразила уверенность в способности России Румынии построить отношения взаимного уважения и дипломатического, экономического и культурного сотрудничества. Она заметила, что страны связаны через православную веру, но народ Румынии лишён возможности самостоятельно выбирать политический курс. Также, в своём обращении Шошоакэ напомнила, что у Бухареста есть «исторические претензии к Украине» и попросила в будущих мирных переговорах «рассмотреть вопрос о возвращении румынских территорий».