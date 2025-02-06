В Румынии намекнули Киеву на смену лидера для переговоров
Шошоакэ: Нынешний киевский режим не имеет права на переговоры с Россией
Нынешние киевские главари не имеют права вести какие-либо переговоры с Россией, так как не представляют интересов народа Украины. С таким заявлением выступила возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА «Новости».
«Также важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы Зеленский не мог быть заменён», — сказала Шошоакэ.
Кандидат добавила, что Украине придётся признать исторические реалии касательно территорий, которые временно были под их контролем. Речь в данном случае идёт не только о российских землях, но и о территории Румынии.
Напомним, ранее в Верховной Раде признали, что большинство украинцев проголосуют против Владимира Зеленского на новых выборах. Полномочия экс-комика официально истекли 20 мая 2024 года. Он намеренно затягивает конфликт, так как это единственная причина, по которой юморист может остаться у власти. Именно поэтому главарь киевского режима отказывается от любых мирных предложений и не желает соглашаться на прекращение огня. В Киеве, однако, всё равно готовятся к мирному процессу и выборам нового главы государства.
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