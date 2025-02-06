Нынешние киевские главари не имеют права вести какие-либо переговоры с Россией, так как не представляют интересов народа Украины. С таким заявлением выступила возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА «Новости».

«Также важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы Зеленский не мог быть заменён», — сказала Шошоакэ.