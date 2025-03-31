Захарова тремя словами оценила приговор Ле Пен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Life.ru кратко, но ёмко отреагировала на приговор Марин Ле Пен, который ей сегодня вынес суд во Франции.

Напомним, сегодня суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Фактически сегодняшний вердикт влечёт за собой запрет для Ле Пен занимать выборные должности. Политик не стала дожидаться зачитывания приговора и покинула зал суда.