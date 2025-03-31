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Регион
31 марта, 11:25

Захарова тремя словами оценила приговор Ле Пен

Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии

Мария Захарова и Марин Ле Пен. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, Zuma

Мария Захарова и Марин Ле Пен. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, Zuma

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Life.ru кратко, но ёмко отреагировала на приговор Марин Ле Пен, который ей сегодня вынес суд во Франции.

«Агония либеральной демократии», — так дипломат оценила вердикт французского суда по делу главной соперницы Эмманюэля Макрона.

В Кремле высказались о приговоре Ле Пен
В Кремле высказались о приговоре Ле Пен

Напомним, сегодня суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Фактически сегодняшний вердикт влечёт за собой запрет для Ле Пен занимать выборные должности. Политик не стала дожидаться зачитывания приговора и покинула зал суда.

Ольга Годуненко
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