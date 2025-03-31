«Вывели из игры»: В Госдуме обвинили Макрона в присвоении власти после приговора Ле Пен

Приговор главе фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен связан с желанием властей страны вывести её из игры за два года до президентских выборов. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«К слову, Макрону на минувших выборах она уступила только во втором туре, так что у действующей власти есть основания полагать, что Ле Пен станет сильным конкурентом и будет поддержана большинством избирателей. Приговор Марин Ле Пен, лишающий её права избираться, по своей сути является своеобразным присвоением власти во Франции и уничтожением альтернативы на политическом поле», — отметил Белик.

Депутат добавил, что происходящее, конечно, является внутренним делом Франции, но всему миру понятно, что ни о какой демократии в данном случае не может быть и речи. Это грубое нарушение демократических норм и международных прав.

«Такая ситуация ещё больше обнажает противоречия внутри ЕС, особенно с учётом того, что Ле Пен высказали свою поддержку многие политики», — заключил Белик.

Напомним, сегодня суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Также ей ограничили избирательные права на пять лет. Таким образом, Ле Пен не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.