В Германии не хотят приглашать РФ на мероприятия в честь разгрома Третьего рейха
BZ: ФРГ запретила пускать РФ на мероприятия в честь победы над фашизмом
Из-за напряжённой геополитической ситуации Федеральное министерство иностранных дел Германии посоветовало местным властям не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
«Участие официальных представителей России и Белоруссии в памятных мероприятиях в Берлине и Бранденбурге [в честь разгрома Третьего рейха] не приветствуется», — говорится в материале.
Власти Германии подчеркнули, что представители России и Белоруссии не должны участвовать в мероприятиях на федеральном, региональном и местном уровнях.
Если же кто-то из этих стран появится на мероприятиях без уведомления, организаторы смогут их выдворить. При этом немецкие представители могут присутствовать на мероприятиях, которые организуют другие государства, даже если там будут делегации из Москвы и Минска.
Как сообщал Life.ru, Кремль намерен усилить меры безопасности в день празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Там отметили, что празднование этой знаменательной даты должно пройти без проблем, и подчеркнул ее мировое значение.
Life.ru