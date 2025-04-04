В Германии не хотят приглашать РФ на мероприятия в честь разгрома Третьего рейха

Из-за напряжённой геополитической ситуации Федеральное министерство иностранных дел Германии посоветовало местным властям не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Участие официальных представителей России и Белоруссии в памятных мероприятиях в Берлине и Бранденбурге [в честь разгрома Третьего рейха] не приветствуется», — говорится в материале.

Власти Германии подчеркнули, что представители России и Белоруссии не должны участвовать в мероприятиях на федеральном, региональном и местном уровнях.

Если же кто-то из этих стран появится на мероприятиях без уведомления, организаторы смогут их выдворить. При этом немецкие представители могут присутствовать на мероприятиях, которые организуют другие государства, даже если там будут делегации из Москвы и Минска.