Отважно сражался за Родину: 103-летний ветеран из Балашихи получил медаль к 80-летию Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Золотов из подмосковной Балашихи получил медаль в честь 80-летия Победы. По информации 360.ru, на фронте он дважды оказывался на волосок от гибели. Во время боёв за Родину Александр лишился слуха на одно ухо, но, несмотря на это, продолжал службу и встретил День Победы в звании командира батареи.

В 1941 году Золотов оглох на одно ухо. В это время гитлеровские войска приближались к Рязанской области, а батарея, где служил Александр Григорьевич, обороняла железнодорожную станцию Узловая, где чинили паровозы. Солдаты провели всю ночь на позициях, но противник так и не показался. Измученные голодом, бойцы решили разделиться: одни отправились искать еду, а другие, включая Золотова, остались охранять станцию.

«Слышу мотор — значит, немецкий самолёт летит. Я только выскочил, и в этот момент бомба — бах. В орудия, где люди кушали на обеде. Так и разнесло, вынесло. Когда я вышел, меня на метров десять отнесло. И я оглох», — добавил 103-летний ветеран.

В 1945 году, когда до Берлина оставалось всего 30 километров, Золотов встретил долгожданную Победу. К тому времени Золотов уже был командиром батареи. Именно в кругу своих бойцов, на передовой, он узнал о завершении войны.