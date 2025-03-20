В России утвердили правила единоразовой выплаты ветеранам ВОВ к 80-летию Победы

Российский кабмин утвердил правила, по которым ветеранам Великой Отечественной войны будет начисляться единовременная выплата в честь 80-летия Победы. Соответствующий документ с подписью премьера Михаила Мишустина появился на официальном портале опубликования правовых актов.

В постановлении указано, что участники ВОВ автоматически получат денежные средства в апреле или мае. Однако если у властей не будет необходимых документов, выплата будет осуществляться на основании заявления и предоставления подтверждающих статус бумаг.