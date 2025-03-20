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Регион
20 марта, 20:20

В России утвердили правила единоразовой выплаты ветеранам ВОВ к 80-летию Победы

Российский кабмин утвердил правила, по которым ветеранам Великой Отечественной войны будет начисляться единовременная выплата в честь 80-летия Победы. Соответствующий документ с подписью премьера Михаила Мишустина появился на официальном портале опубликования правовых актов.

В постановлении указано, что участники ВОВ автоматически получат денежные средства в апреле или мае. Однако если у властей не будет необходимых документов, выплата будет осуществляться на основании заявления и предоставления подтверждающих статус бумаг.

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Напомним, что указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда ещё в январе подписал президент РФ Владимир Путин. Её размер колеблется от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от статуса.

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АГН «Москва» / Пелагия Тихонова

Антон Голыбин
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