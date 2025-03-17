В Госдуму внесли законопроект о 15-дневном сроке выплат пособий раненым военным
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предполагает единовременную выплату в случае ранения или гибели военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО), в течение 15 дней после получения всех необходимых документов. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации и одна из авторов инициативы Инна Святенко;
В настоящее время сроки рассмотрения документов могут варьироваться в зависимости от разных силовых ведомств и достигать 60 дней, а при задержках или необходимости дополнительных проверок — значительно увеличиваться. Новый законопроект устанавливает срок завершения такой проверки в 15 дней.
Святенко отметила, что изменения касаются закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Инициатива была предложена рабочей группой Совета Федерации, занимающейся правами участников СВО.
«Документ разработан для установления законодательного срока выплаты единовременного пособия военнослужащему или добровольцу, признанному не годным к службе из-за полученных травм, контузий или заболеваний, а также единовременного пособия членам семьи в случае его гибели», — сообщается в официальном Telegram-канале Совета Федерации.
Законопроект предполагает, что «страховые выплаты будут производиться не позже чем через 15 дней с момента получения полного пакета документов, необходимых для принятия решения о выплатах, а также завершения проверки их полноты и правильности оформления» , добавила Святенко. Практика показывает, что этого времени достаточно для межведомственного взаимодействия и работы с документами и заявителем.
Ранее стало известно, что военнослужащие и сотрудники силовых структур, находящиеся в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий. Кроме того, в России предложили ввести знак «Ветеран» для автомобилей ветеранов специальной военной операции (СВО) и других боевых действий. Обладатели этого знака могли бы получить ряд льгот, например, бесплатно парковаться на специальных местах, платить уменьшенный транспортный налог, пользоваться мойками и сервисами без очередей, бесплатно ездить по платным трассам.
Life.ru