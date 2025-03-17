Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 09:59

В Госдуму внесли законопроект о 15-дневном сроке выплат пособий раненым военным

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предполагает единовременную выплату в случае ранения или гибели военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО), в течение 15 дней после получения всех необходимых документов. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации и одна из авторов инициативы Инна Святенко;

В настоящее время сроки рассмотрения документов могут варьироваться в зависимости от разных силовых ведомств и достигать 60 дней, а при задержках или необходимости дополнительных проверок — значительно увеличиваться. Новый законопроект устанавливает срок завершения такой проверки в 15 дней.

Святенко отметила, что изменения касаются закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Инициатива была предложена рабочей группой Совета Федерации, занимающейся правами участников СВО.

Мобилизованным раскрыли, как участие в СВО влияет на их пенсию
Мобилизованным раскрыли, как участие в СВО влияет на их пенсию

«Документ разработан для установления законодательного срока выплаты единовременного пособия военнослужащему или добровольцу, признанному не годным к службе из-за полученных травм, контузий или заболеваний, а также единовременного пособия членам семьи в случае его гибели», — сообщается в официальном Telegram-канале Совета Федерации.

Законопроект предполагает, что «страховые выплаты будут производиться не позже чем через 15 дней с момента получения полного пакета документов, необходимых для принятия решения о выплатах, а также завершения проверки их полноты и правильности оформления» , добавила Святенко. Практика показывает, что этого времени достаточно для межведомственного взаимодействия и работы с документами и заявителем.

Путин поручил не медлить с помощью семьям раненых и погибших бойцов СВО
Путин поручил не медлить с помощью семьям раненых и погибших бойцов СВО

Ранее стало известно, что военнослужащие и сотрудники силовых структур, находящиеся в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий. Кроме того, в России предложили ввести знак «Ветеран» для автомобилей ветеранов специальной военной операции (СВО) и других боевых действий. Обладатели этого знака могли бы получить ряд льгот, например, бесплатно парковаться на специальных местах, платить уменьшенный транспортный налог, пользоваться мойками и сервисами без очередей, бесплатно ездить по платным трассам.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar