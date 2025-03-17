В Госдуму внесли законопроект о 15-дневном сроке выплат пособий раненым военным

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предполагает единовременную выплату в случае ранения или гибели военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО), в течение 15 дней после получения всех необходимых документов. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации и одна из авторов инициативы Инна Святенко;

В настоящее время сроки рассмотрения документов могут варьироваться в зависимости от разных силовых ведомств и достигать 60 дней, а при задержках или необходимости дополнительных проверок — значительно увеличиваться. Новый законопроект устанавливает срок завершения такой проверки в 15 дней.

Святенко отметила, что изменения касаются закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Инициатива была предложена рабочей группой Совета Федерации, занимающейся правами участников СВО.

«Документ разработан для установления законодательного срока выплаты единовременного пособия военнослужащему или добровольцу, признанному не годным к службе из-за полученных травм, контузий или заболеваний, а также единовременного пособия членам семьи в случае его гибели», — сообщается в официальном Telegram-канале Совета Федерации.