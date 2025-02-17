Мобилизованным раскрыли, как участие в СВО влияет на их пенсию

Каждый год службы на СВО учитывается в стаже для страховой пенсии по старости как два года. Мобилизованным дополнительно начисляют по 3,6 пенсионного коэффициента, они могут рассчитывать на дополнительные соцвыплаты и льготы, отметил Виктор Ляшок, специалист Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС.

«Участие в мобилизации предоставляет преимущества при расчёте страховой пенсии. Каждый год участия в СВО приравнивается к двум годам стажа. Длительный стаж (42 года для мужчин и 37 для женщин) позволяет выйти на пенсию на два года раньше установленного срока», — цитирует эксперта РИА «Новости».

Ляшок также добавил, мобилизованным, уже получавшим пенсию за выслугу лет на момент мобилизации, её выплату приостанавливают, но компенсируют в полном объёме специальными выплатами. При этом из-за увеличенного стажа размеры пенсий будут расти.

Также он отметил, что мобилизованные россияне, являясь военнослужащими, могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет при выполнении всех условий. Минимальный срок службы для этого составляет 20 лет, и на соответствующую пенсию могут претендовать граждане, уже имеющие опыт работы в Вооружённых силах или силовых ведомствах до мобилизации, пояснил Ляшок.