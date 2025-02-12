С 1 марта повысят пенсии. Кто получит больше и на сколько Часть пенсионеров получит прибавку в марте. Кому положены новые выплаты и на сколько вырастут пенсии? 11 февраля, 21:20 Ожидается новая прибавка к пенсии. Обложка © ТАСС / Олег Елков

В Госдуме сообщили, что военные пенсионеры могут получить проиндексированную на 9,5% пенсию уже с 1 марта. Сейчас рассматривается соответствующий законопроект. Таким образом, будет сделана дополнительная прибавка к военным пенсиям.

Доплаты за январь и февраль 2025 года по повышенным военным пенсиям планируется перечислить одновременно с выплатой за март.

Станут получать больше и те пенсионеры, которым в марте исполнится 80 лет. Это же касается и тех, кто в марте получит инвалидность первой группы. Размер увеличения для них составит 8907 рублей 70 копеек. Об этом рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

— Эта прибавка затрагивает получателей страховой пенсии. Людям старше 80 лет и инвалидам первой группы положена двойная фиксированная выплата. Прибавку делают после того, как появилось на неё право. Соответственно, если человеку исполнилось 80 лет в марте, то её сделают с марта, если в апреле, то с апреля. Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения. При этом выплачивается она со следующего месяца, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Екатерина Ноженко добавила, что с 2025 года изменилось начисление пенсий людям старше 80 лет. Раньше, если за человеком, достигшим возраста 80 лет, а также за лицом, которому установлена инвалидность первой группы, кто-то ухаживал, необходимо было обращаться в Социальный фонд России с заявлением. Если человек, который ухаживал за пенсионером, отвечал установленным критериям, то производилась компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Она представляла собой доплату к пенсии тому пожилому человеку, за которым ухаживали. Размер этой суммы длительное время не увеличивался. С этого года такая выплата будет назначаться всем людям, достигшим 80 лет, а также инвалидам первой группы в беззаявительном порядке, и размер выплаты будет индексироваться.

— С начала 2025 года пенсии индексируются не только неработающим пенсионерам, но и работающим. Однако механизм индексации разный. Для работающих пенсионеров при увеличении пенсий применяются только коэффициенты индексации, принятые Правительством РФ с 2025 года. Те же коэффициенты, которые применялись в период их работы до 2025 года, не будут применены при перерасчёте. Тем, кто работал до 2025 года и уволился в феврале 2025 года, будет произведена индексация пенсии на коэффициенты, применяемые для неработающих пенсионеров до 2025 года, — пояснила Екатерина Ноженко.

С 1 февраля также пересчитают доплаты к пенсии для членов лётных экипажей и работников угольной промышленности. Перерасчёт делается четыре раза в год. За вредные и тяжёлые условия труда представителям этих профессий предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата, которую делают к страховой пенсии по старости.

Также предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Если они будут приняты, то работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года выплаты должны пересчитываться с учётом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Планируется поднять лимит пенсионных баллов с трёх до 10, то есть уравнять работающих пенсионеров и других трудоспособных людей. На данный момент пенсионеры, работавшие в прошлом году, не могут получить прибавку с 1 августа более чем на три ИПК.

Авторы Нина Важдаева