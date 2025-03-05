В России предложили ввести дающий льготы знак «Ветеран» для водителей

В России предложили ввести знак «Ветеран» для автомобилей ветеранов специальной военной операции (СВО) и других боевых действий. С таким предложением выступил политолог Алексей Ярошенко. В разговоре с 360.ru он выразил мнение, что обладатели этого знака могли бы получить ряд льгот, например, бесплатно парковаться на специальных местах, платить уменьшенный транспортный налог, пользоваться мойками и сервисами без очередей, бесплатно ездить по платным трассам.

«Видя знак «Ветеран» на автомобиле, люди будут осознавать, что рядом находится человек, прошедший через боевые действия ради защиты страны. Это создаёт культуру уважения», — отметил Ярошенко.

Создавать комфортные условия для жизни людей, рисковавших жизнью ради страны, нужно не только на словах, но и на деле, заключил политолог.