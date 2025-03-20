Российский депутат подал в отставку после скандала с ветераном ВОВ

«Присвоение звания почётного гражданина Городнову Виктору Семёновичу только за то, что он дожил до этой славной даты, немножко не соответствует действительности. Давайте всё же отнесёмся к этому серьёзно, у нас очень много достойных людей. За одну медаль за победу над Германией — ну уж простите, а то, что он воевал... Ну, он ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что он до фронта не дошёл», — заявил тогда чиновник.