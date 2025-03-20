Российский депутат подал в отставку после скандала с ветераном ВОВ
Пензенский депутат Туктаров принёс извинения ветерану ВОВ и подал в отставку
Депутат пензенской городской думы Жиганша Туктаров публично извинился перед ветераном Великой Отечественной войны Виктором Семеновичем Городновым и подал заявление о выходе из депутатского корпуса. Ранее парламентарий посчитал, что заслуги фронтовика не позволяют присвоить ему звание «Почётный гражданин города Пензы». Об этом сообщило издание «Пензаинформ», опубликовав аудиозапись заседания.
Губернатор Мельниченко призвал Туктарова извиниться перед фронтовиком и сдать депутатский мандат. Видео © Telegram / PenzaInform
«Присвоение звания почётного гражданина Городнову Виктору Семёновичу только за то, что он дожил до этой славной даты, немножко не соответствует действительности. Давайте всё же отнесёмся к этому серьёзно, у нас очень много достойных людей. За одну медаль за победу над Германией — ну уж простите, а то, что он воевал... Ну, он ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что он до фронта не дошёл», — заявил тогда чиновник.
Губернатор Олег Мельниченко после случившегося инцидента призвал Туктарова извиниться перед фронтовиком и сдать депутатский мандат. Он отметил, что подобные высказывания бестактны и недопустимы для народного избранника.
Туктаров написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата. Фото © Telegram / Соболев Денис
Депутат принёс публичные извинения ветерану Великой Отечественной войны и написал заявление о прекращении своих полномочий. Об этом сообщил председатель Пензенской городской думы Денис Соболев. Заявление парламентария будет рассмотрено на очередной сессии 28 марта.
А ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил президенту РФ Владимиру Путину письмо от ветерана ВОВ, которого ожидают в этом году на параде Победы. В своём послании автор подчеркнул, что победа будет за Россией.
Life.ru / Kandinsky 3.1