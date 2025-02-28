Кобзев передал Путину письмо от ветерана ВОВ со словами «Победа будет за нами»
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил президенту РФ Владимиру Путину письмо от ветерана Великой Отечественной войны, которого ожидают в этом году на параде Победы. В своём послании автор подчеркнул, что победа будет за Россией, передаёт пресс-служба Кремля.
«Я хотел бы передать вам конверт от нашего ветерана, он будет участником парада в этом году. Кстати, ему в этом году 100 лет. Он вам передал письмо, можете посмотреть, почитать, со словами поддержки, особенно последние фразы. Это люди, которые прошли школу [жизни], правильно всё там написали», — отметил глава региона, вручая президенту конверт с письмом.
«Ветеран по-другому и не может написать: «Победа будет за нами», — отметил Путин, прочитав письмо.
В конверте помимо письма были и фотографии. На одной из них ветеран, награждённый орденом Отечественной войны, запечатлён в Суворовском училище вместе с юными курсантами. Мужчина хорошо вышел на снимке и выглядит бодрым, отметил президент. Кобзев согласился с этими словами и добавил, что ветеран — десантник с 47 прыжками, а также проработал за станком 50 лет и представлен к ордену Трудового Красного Знамени.
Российский лидер попросил губернатора передать ветерану привет. Кобзев обещал непременно так и поступить.
Напомним, сегодня Владимир Путин встретился с Игорем Кобзевым в Кремле, чтобы обсудить вопросы развития Иркутской области. В ходе беседы губернатор вручил президенту статуэтку бойца СВО, которую ему передала мама самого молодого Героя России Эдуарда Дьяконова, павшего в битве за освобождение Мариуполя в 2022 году.