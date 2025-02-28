Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента
Опрос ФОМ: 82% россиян одобряют работу Путина на посту президента
Восемь из десяти россиян заявили, что президент Владимир Путин хорошо выполняет свою работу. Об этом сообщили 82% граждан. Также 81% заявил, что доверяет лидеру страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ, проведённого в период с 21 по 23 февраля 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет.
Граждане также оценили работу правительства России — 56% заявили, что власти работают хорошо. Деятельность главы правительства Михаила Мишустина положительно оценила 57%.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье в стране пройдут выборы. 47% граждан решили отдать свой голос за «Единую Россию», 9% — ЛДПР, 8% — КПРФ, 3% — партия «Справедливая Россия» и ещё 3% — «Новые люди».
Ранее Life.ru рассказывал, что Путину доверяет и президент США Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что не переживает за мотивы российского коллеги по мирному урегулированию ситуации на Украине. По убеждению республиканца, Путин заинтересован в достижении стабильности, и он ему полностью доверяет в этом вопросе.
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