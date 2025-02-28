Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

Восемь из десяти россиян заявили, что президент Владимир Путин хорошо выполняет свою работу. Об этом сообщили 82% граждан. Также 81% заявил, что доверяет лидеру страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ, проведённого в период с 21 по 23 февраля 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет.

Граждане также оценили работу правительства России — 56% заявили, что власти работают хорошо. Деятельность главы правительства Михаила Мишустина положительно оценила 57%.

Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье в стране пройдут выборы. 47% граждан решили отдать свой голос за «Единую Россию», 9% — ЛДПР, 8% — КПРФ, 3% — партия «Справедливая Россия» и ещё 3% — «Новые люди».