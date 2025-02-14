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14 февраля, 09:57

Более 78% россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил показатель в 78% с 3 по 9 февраля

В России уровень доверия к президенту страны Владимиру Путину увеличился за последнюю неделю на 0,1 п.п. и зафиксировался на отметке в 78,3%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился с 3 по 9 февраля, в нём приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,3% участников опроса (плюс 0,1 п.п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,5 п.п. и составляет 75,5%», — говорится в тексте.

При этом 48,6% опрошенных выразили также одобрение работе правительства РФ, а деятельность председателя кабмина Михаила Мишустина положительно оценили 50,8% респондентов. При этом доверяют премьер-министру 59,9% человек. Также ВЦИОМ приводит данные опроса об отношении граждан к лидерам партий. Председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,2%, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 27,6%, руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому — 22,9%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,5%.

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Ранее фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал традиционный недельный отчёт об уровне доверия и оценке работы президента России Владимира Путина со стороны граждан. Отмечается, что первый показатель составляет 78%, положительно оценивают работу главы государства 80% респондентов. Опрос проводился с 31 января по 2 февраля.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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