Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 08:13

ФОМ отметил высокий уровень доверия россиян Путину

ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 78%,

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в своём телеграм-канале опубликовал традиционный недельный отчёт об уровне доверия и оценке работы президента России Владимира Путина со стороны граждан. Отмечается, что первый показатель составляет 78%, положительно оценивают работу главы государства 80% респондентов.

Опрос проводился с 31 января по 2 февраля. В нём приняли участие жители 97 населённых пунктов из 51 субъекта России. Всего было опрошено 1500 человек.

Также респонденты рассказали о своём отношении к работе правительства. Одобряют деятельность кабмина по последним данным ФОМ 54%.

Почти 70% россиян поддерживают проведение СВО
Почти 70% россиян поддерживают проведение СВО

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Путин пользуется огромной поддержкой россиян. Здесь в целом ничего не меняется, отметил представитель Кремля.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar