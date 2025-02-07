ФОМ отметил высокий уровень доверия россиян Путину
ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 78%,
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в своём телеграм-канале опубликовал традиционный недельный отчёт об уровне доверия и оценке работы президента России Владимира Путина со стороны граждан. Отмечается, что первый показатель составляет 78%, положительно оценивают работу главы государства 80% респондентов.
Опрос проводился с 31 января по 2 февраля. В нём приняли участие жители 97 населённых пунктов из 51 субъекта России. Всего было опрошено 1500 человек.
Также респонденты рассказали о своём отношении к работе правительства. Одобряют деятельность кабмина по последним данным ФОМ 54%.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Путин пользуется огромной поддержкой россиян. Здесь в целом ничего не меняется, отметил представитель Кремля.