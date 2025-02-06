Почти 70% россиян поддерживают проведение СВО
ВЦИОМ: 67% граждан России поддерживают проведение спецоперации на Украине
67% процентов россиян поддерживают проведение РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликовали в преддверии трёхлетней годовщины проведения спецоперации.
Кроме того, по данным опроса, снизилась доля несогласных с решением проведения СВО — с 25 до 19%. Граждане также оценили успешность проведения спецоперации для Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Пик оптимизма был отмечен в марте 2022 года и составил 70%. Сейчас в скорое и успешное завершение конфликта верят 65% россиян.
Ранее сообщался уровень доверия президенту России Владимиру Путину. Уровень доверия россиян главе государства превысил 78%. Более 75% одобряют деятельность российского лидера. Михаилу Мишустину доверяют 61,3% граждан, Геннадию Зюганову — 32,6%, Сергею Миронову — 26,4%, Леониду Слуцкому — 20,0%, Алексею Нечаеву — 8,1%.
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