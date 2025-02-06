Почти 70% россиян поддерживают проведение СВО

67% процентов россиян поддерживают проведение РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликовали в преддверии трёхлетней годовщины проведения спецоперации.

Кроме того, по данным опроса, снизилась доля несогласных с решением проведения СВО — с 25 до 19%. Граждане также оценили успешность проведения спецоперации для Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Пик оптимизма был отмечен в марте 2022 года и составил 70%. Сейчас в скорое и успешное завершение конфликта верят 65% россиян.