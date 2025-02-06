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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 февраля, 09:25

Почти 70% россиян поддерживают проведение СВО

ВЦИОМ: 67% граждан России поддерживают проведение спецоперации на Украине

67% процентов россиян поддерживают проведение РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликовали в преддверии трёхлетней годовщины проведения спецоперации.

Кроме того, по данным опроса, снизилась доля несогласных с решением проведения СВО — с 25 до 19%. Граждане также оценили успешность проведения спецоперации для Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Пик оптимизма был отмечен в марте 2022 года и составил 70%. Сейчас в скорое и успешное завершение конфликта верят 65% россиян.

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Ранее сообщался уровень доверия президенту России Владимиру Путину. Уровень доверия россиян главе государства превысил 78%. Более 75% одобряют деятельность российского лидера. Михаилу Мишустину доверяют 61,3% граждан, Геннадию Зюганову — 32,6%, Сергею Миронову — 26,4%, Леониду Слуцкому — 20,0%, Алексею Нечаеву — 8,1%.

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Shutterstock / FOTODOM / fortton

Алена Пенчугина
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