Трамп — 2: Стало известно, что россияне думают про нового президента США

Избранный президент США Дональд Трамп оставил равнодушными 61% россиян, ещё 22% граждан РФ относятся к республиканцу скорее положительно, 11% — скорее отрицательно. Результаты опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По сравнению с 2016 годом, ожидания россиян от президентства Трампа стали гораздо более сдержанными. 45% считают, что с приходом нового хозяина Белого дома «ничего не изменится», ещё 35% ожидают перемен к лучшему, 7% уверены, что «отношения скорее ухудшатся». Однако Трамп остаётся в глазах граждан России более желательным президентом США, чем Барак Обама и Джо Байден.

Больше всего в улучшение отношений между Россией и Соединёнными Штатами верят зумеры (37%) и младшие миллениалы (28%). Четверо из десяти опрошенных полагают, что президентство республиканца никак не скажется на влиянии США в мире (41%), ещё 28% ожидают укрепления международных позиций страны, 9% — ослабления. 22% отказались судить о возможных успехах нового президента США во внешней политике.

Особое внимание в опросе уделили предвыборному обещаю Трампа завершить военный конфликт на Украине в течение полугода. Каждый второй в России уверен, что сделать это ему не удастся (51%). Ещё 31% считает, что у республиканца получится сдержать слово, у 18% этот вопрос вызвал затруднения.