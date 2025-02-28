Мать самого молодого Героя России, погибшего под Мариуполем, передала Путину скульптуру бойца СВО

Мать Героя России Эдуарда Дьяконова, погибшего в битве за освобождение Мариуполя в 2022 году, передала президенту РФ Владимиру Путину скульптуру бойца СВО. Статуэтку российскому лидеру в ходе встречи в Кремле вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Я хотел бы тоже передать Вам слова благодарности от мамы самого молодого Героя России — это Дьяконов Эдуард Станиславович, он, к сожалению, погиб в 2022 году в Мариуполе, накрыв своим телом гранату, тем самым спас более восьми своих сослуживцев. Мы вместе с руководителем, с мамой открыли памятник в Мариуполе, сквер и школу в Мариуполе. Планируем то же самое в Иркутске сделать: школу, сквер, улицу», — приводит пресс-служба Кремля слова главы региона.

Кобзев добавил, что мать сложившего голову Героя России Ольга Николаевна Дьяконова хотела передать в скульптуре собирательный образ российских воинов. Статуэтку сделали иркутские мастера. Губернатор подтвердил Путину, что находится на постоянной связи с Дьяконовой, работающей в Общественной палате региона.