Мать самого молодого Героя России, погибшего под Мариуполем, передала Путину скульптуру бойца СВО
Мать погибшего на СВО Героя России Дьяконова передала Путину скульптуру воина
Игорь Кобзев вручил Владимиру Путину скульптуру самого молодого Героя России Эдуарда Дьяконова. Обложка © Пресс-служба Кремля
Мать Героя России Эдуарда Дьяконова, погибшего в битве за освобождение Мариуполя в 2022 году, передала президенту РФ Владимиру Путину скульптуру бойца СВО. Статуэтку российскому лидеру в ходе встречи в Кремле вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Я хотел бы тоже передать Вам слова благодарности от мамы самого молодого Героя России — это Дьяконов Эдуард Станиславович, он, к сожалению, погиб в 2022 году в Мариуполе, накрыв своим телом гранату, тем самым спас более восьми своих сослуживцев. Мы вместе с руководителем, с мамой открыли памятник в Мариуполе, сквер и школу в Мариуполе. Планируем то же самое в Иркутске сделать: школу, сквер, улицу», — приводит пресс-служба Кремля слова главы региона.
Кобзев добавил, что мать сложившего голову Героя России Ольга Николаевна Дьяконова хотела передать в скульптуре собирательный образ российских воинов. Статуэтку сделали иркутские мастера. Губернатор подтвердил Путину, что находится на постоянной связи с Дьяконовой, работающей в Общественной палате региона.
Напомним, сегодня у Владимира Путина прошла встреча с Игорем Кобзевым в Кремле, они обсуждали вопросы развития Иркутской области. Также президент уточнил у губернатора, готов ли он к выборам и пожелал ему удачи в переизбрании.