Путин уверен, что защитники Родины будут свято хранить традиции предков

Современные защитники Родины героически продолжают доблестные традиции своих предков, которым не раз приходилось отстаивать интересы своей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Убеждён, что нынешнее поколение защитников Родины, в том числе сотрудников ФСБ, будет свято хранить традиции своих предшественников — тех, кто и во времена Российской империи ещё, и в советскую эпоху, и в современной России отстаивал интересы Отечества, берёг безопасность нашей страны и нашего народа», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в этом году празднуется 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и россияне будут также вспоминать героев спецслужб, которые помогли бить «бандеровцев, оуновцев и всякого рода предателей, коллаборационистов всех мастей». По словам президента, и сегодня работники ФСБ тоже совершают героические поступки, демонстрируя настоящую доблесть и мужество.