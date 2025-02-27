Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность россиян в приграничье
Президент России Владимир Путин дал поручение сотрудникам ФСБ обеспечить безопасность граждан, находящихся на приграничных территориях, пресекая любые попытки экстремизма и терроризма. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.
«Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населённых пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом», — распорядился Путин.
Он подчеркнул необходимость пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Путин отметил, что это одна из линий атак на Россию. Глава государства также поручил принять серьёзные дополнительные меры для защиты государственной границы, наращивая плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях.
Также Путин добавил, что для обеспечения надёжной защиты государственной границы России требуется внедрение дополнительных мер. Глава государства распорядился «продолжать усиливать плотность охраны рубежей в потенциально опасных направлениях» и совместно с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местными властями, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных населенных пунктов.
Life.ru