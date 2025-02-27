Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность россиян в приграничье

Президент России Владимир Путин дал поручение сотрудникам ФСБ обеспечить безопасность граждан, находящихся на приграничных территориях, пресекая любые попытки экстремизма и терроризма. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

«Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населённых пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом», — распорядился Путин.

Он подчеркнул необходимость пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Путин отметил, что это одна из линий атак на Россию. Глава государства также поручил принять серьёзные дополнительные меры для защиты государственной границы, наращивая плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях.