Путин объявил минуту молчания на коллегии ФСБ в память о погибших пограничниках
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания во время коллегии ФСБ в память о погибших пограничниках. Он заявил, что героев, которые не дрогнули перед превосходящей силой противника, никогда не забудут.
«Гордимся доблестью пограничных подразделений ФСБ, которые приняли удар превосходящих сил противника в приграничных районах», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что в наших сердцах навсегда останутся подвиги сотрудников ФСБ, пограничников, бойцов спецназа, других подразделений, которые, не дрогнув, отдали жизнь за Родину.
Напомним, что в рамках коллегии ФСБ президент сегодня также обсудит борьбу с вылазками нынешнего киевского режима. Об этом ещё в воскресенье рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин. Кроме того, на неделе главу государства ждут различные международные контакты.
Life.ru