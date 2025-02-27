Путин объявил минуту молчания на коллегии ФСБ в память о погибших пограничниках

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания во время коллегии ФСБ в память о погибших пограничниках. Он заявил, что героев, которые не дрогнули перед превосходящей силой противника, никогда не забудут.

«Гордимся доблестью пограничных подразделений ФСБ, которые приняли удар превосходящих сил противника в приграничных районах», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в наших сердцах навсегда останутся подвиги сотрудников ФСБ, пограничников, бойцов спецназа, других подразделений, которые, не дрогнув, отдали жизнь за Родину.