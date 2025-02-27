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Регион
27 февраля, 12:45

Путин объявил минуту молчания на коллегии ФСБ в память о погибших пограничниках

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания во время коллегии ФСБ в память о погибших пограничниках. Он заявил, что героев, которые не дрогнули перед превосходящей силой противника, никогда не забудут.

«Гордимся доблестью пограничных подразделений ФСБ, которые приняли удар превосходящих сил противника в приграничных районах», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в наших сердцах навсегда останутся подвиги сотрудников ФСБ, пограничников, бойцов спецназа, других подразделений, которые, не дрогнув, отдали жизнь за Родину.

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Напомним, что в рамках коллегии ФСБ президент сегодня также обсудит борьбу с вылазками нынешнего киевского режима. Об этом ещё в воскресенье рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин. Кроме того, на неделе главу государства ждут различные международные контакты.

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Life.ru

Наталья Афонина
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