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23 февраля, 11:46

Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

У Путина на неделе запланированы коллегия ФСБ и международные контакты

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе собирается участвовать в коллегии ФСБ России. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин на неделе поучаствует в коллегии ФСБ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«В графике Путина традиционная коллегия ФСБ, которая во многом будет посвящена борьбе с вылазками нынешнего киевского режима», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста.

Также в планах главы государства — международные контакты. Путин расскажет партнёрам по БРИКС детали возобновления диалога РФ и США. Кроме того, Москва продолжит укреплять партнёрство со странами Африки.

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Ранее Life.ru писал, что, по данным зарубежных СМИ, встреча Путина с главой Белого дома может состояться уже на следующей неделе в Эр-Рияде. При этом помощник американского президента говорит, что точная дата пока не назначена. Сам республиканец считает, что ему удастся поговорить с российским коллегой вживую до конца месяца. Накануне стало известно, что началась подготовка к встрече Путина с американским президентом.

Дарья Нарыкова
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