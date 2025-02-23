Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе собирается участвовать в коллегии ФСБ России. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин на неделе поучаствует в коллегии ФСБ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«В графике Путина традиционная коллегия ФСБ, которая во многом будет посвящена борьбе с вылазками нынешнего киевского режима», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста.