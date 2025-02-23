Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю
У Путина на неделе запланированы коллегия ФСБ и международные контакты
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе собирается участвовать в коллегии ФСБ России. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Путин на неделе поучаствует в коллегии ФСБ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«В графике Путина традиционная коллегия ФСБ, которая во многом будет посвящена борьбе с вылазками нынешнего киевского режима», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста.
Также в планах главы государства — международные контакты. Путин расскажет партнёрам по БРИКС детали возобновления диалога РФ и США. Кроме того, Москва продолжит укреплять партнёрство со странами Африки.
Ранее Life.ru писал, что, по данным зарубежных СМИ, встреча Путина с главой Белого дома может состояться уже на следующей неделе в Эр-Рияде. При этом помощник американского президента говорит, что точная дата пока не назначена. Сам республиканец считает, что ему удастся поговорить с российским коллегой вживую до конца месяца. Накануне стало известно, что началась подготовка к встрече Путина с американским президентом.